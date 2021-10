Relatório da CPI da Covid exclui Malafaia e outros seis investigados da versão final da lista de indiciados

De acordo com o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, o pastor Silas Malafaia era acusado de incitação ao crime por estimular o desrespeito a medidas sanitárias. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz, foi contra o indiciamento do religioso edit

247 - O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), retirou o nome do pastor Silas Malafaia da lista de sugestões de indiciamento no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que apresentará nesta quarta-feira. De acordo com o emedebista, Malafaia era acusado de incitação ao crime por estimular o desrespeito a medidas sanitárias.

Segundo o jornal O Globo, o relatório divulgado nesta semana para senadores citava o religioso como parte do "núcleo que oferece suporte político às decisões da organização". "Ele é formado essencialmente por parlamentares, políticos, autoridades públicas e religiosas. (...) Eles incentivaram as pessoas ao descumprimento das normas sanitárias impostas para conter a pandemia e adotaram condutas de incitação ao crime".

Além de Malafaia, há seis outros investigados que não estão no relatório, pois a equipe não encontrou provas consistentes para encaminhar um pedido de indiciamento, ou nos quais já havia ação judicial.

