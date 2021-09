Relatório da CPI da Covid pode ficar para outubro, diz Renan

Apoie o 247

247- O relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou nesta segunda-feira (20) que a apresentação do relatório à comissão, inicialmente prevista para o fim desta semana, deve ser adiada para o início de outubro.

Segundo Calheiros "desdobramentos óbvios dos últimos dias" foram decisivos para o adiamento, como a operação de busca e apreensão de documentos em endereços da Precisa Medicamentos, uma das empresas investigadas pela CPI.

Em entrevista ao UOL, Renan disse que as informações obtidas pela CPI através da PF devem prolongar os trabalhos da comissão por mais uma ou duas semanas, para que pelo menos mais seis depoimentos sejam realizados pela comissão.

Renan disse que o relatório pode ficar pronto a qualquer momento a partir desta quinta-feira (23), quando acontece o último depoimento à comissão, mas os dados da Precisa não podem ser desprezados.

"Por enquanto, estamos acessando as últimas informações e ainda vamos colher os depoimentos", afirmou.

Ainda de acordo com a reportagem, Renan acrescentou que o relatório terá novidades em relação ao ex-governador do Rio Wilson Witzel e ao senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), a quem chama de “verdadeiro dono" dos hospitais federais do Rio de Janeiro.

