Relatório de juristas da CPI apontará crimes de Bolsonaro, Pazuello e Elcio Franco

O documento será usado no relatório final da investigação parlamentar elaborado pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL)

247 - O grupo de juristas que assessora a CPI da Covid vai focar seu parecer técnico nos crimes cometidos por Jair Bolsonaro, pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e pelo ex-secretário executivo da pasta Elcio Franco.

O senador Renan Calheiros, relator da CPI, deve usar o documento no relatório final da investigação.

O jurista Miguel Reale Jr., coordenador da comissão jurídica que apoia os senadores , já sinalizou que o documento apontará a qualificação jurídica dos fatos apurados pela CPI e informou que a equipe de juristas está concentrada nas figuras de Jair Bolsonaro, do ex-ministro Pazuello e no ex-secretario executivo Élcio Franco, que são os principais responsáveis pelas decisões envolvendo a pandemia.

O documento vai apontar que Bolsonaro e integrantes do seu governo cometeram pelo menos três crimes: o de responsabilidade, contra a saúde pública e curandeirismo, informa a jornalista Bela Megale no Globo.



