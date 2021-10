Relatório final da CPI da Covid deve incluir novos indiciamentos e aumentar referências à crise sanitária em Manaus

Apoie o 247

247 - O texto do Relatório final da CPI da Covid apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) nesta quarta-feira (20) deve passar por mudanças até a votação. Uma das questões a ser resolvida ainda envolve a crise de Manaus, que os senadores do Amazonas julgam ter recebido pouca atenção no documento, além de não responsabilizar nenhum agente local.

O relatório final deve propor também novos indiciamentos, segundo senadores do grupo majoritário, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Devem ser incluídos na lista o reverendo Amilton Gomes de Paula, presidente da Senah (Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários); o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégico do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto; e a servidora Regina Célia Silva de Oliveira, a fiscal de contrato na pasta na compra da vacina indiana Covaxin.

