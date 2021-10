Relatório final da CPI da Covid será entregue em mãos a Aras e Arthur Lira

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Os senadores que integram a cúpula da CPI da Covid, o chamado G7, deverão entregar pessoalmente o relatório final do colegiado ao procurador-geral da República, Augusto Aras, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a ideia do presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), e do vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), é que o documento, que será votado nesta terça-feira (26), seja entregue amanhã ao procurador-geral.

A expectativa é que o texto seja entregue ao presidente da Câmara na próxima semana, após um novo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro baseado no documento da CPI ser protocolado na Casa.

PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista à sessão da CPI ao vivo:

PUBLICIDADE