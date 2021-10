Renan apoia prisão de Allan dos Santos: "é a primeira prisão de um dos indiciados da CPI"

Apoie o 247

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB), apoiou a prisão do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, nesta quinta-feira, 21. Santos está nos Estados Unidos com visto vencido, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou sua extradição.

Segundo Calheiros, “é a primeira prisão de um dos indiciados da CPI”. “Fake News, como sustentamos no relatório, também matou muitos brasileiros”, afirmou no Twitter nesta quinta.

Apoiamos a prisão e a extradição do Allan dos Santos determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. É a primeira prisão de um dos indiciados da CPI. Fake News, como sustentamos no relatório, também matou muitos brasileiros.

Allan dos Santos é investigado no Supremo em dois inquéritos: o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país.

