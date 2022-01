Renan Calheiros: "apoio a nova CPI da Covid"

Apoio a nova CPI. Há fatos novos e determinados: boicote à vacinação infantil, apagão de dados no MS, tocado por um sabujo, além da explosão de casos. Bolsonaro é um delinquente reincidente. O Congresso está omisso diante do resgate do genocídio. Eles só respeitam CPI. https://t.co/wIb1AI5eVM

PUBLICIDADE