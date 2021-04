Renan Calheiros deverá requisitar auditor do TCU e delegado da PF para ajudá-lo na CPI da Covid

247 - Cotado para ser o relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) deverá requisitar uma “força-tarefa” para auxiliá-lo nos trabalhos do colegiado. Segundo reportagem da CNN Brasil, o parlamentar pretende requisitar um delegado da Polícia Federal e um auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) assim que o seu nome for formalizado para a relatoria da comissão. A CPI será instituída formalmente nesta terça-feira (27).

A ideia é que o auditor do TCU atue na análise de documentos referentes aos gastos do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento da crise sanitária decorrente da Covid-19. Já o delegado da PF ficarão responsável pelas demais investigações. Além deles, Renan também terá à sua disposição dois consultores concursados do Senado, além de dois assessores para área de comunicação.

