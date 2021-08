Túlio Silveira, advogado da Precisa, passa à lista de investigados da CPI

Após as negativas de Tulio Silveira em colaborar com a CPI da Covid, o relator Renan Calheiros anunciou que o depoente Túlio Silveira, advogado da Precisa Medicamentos, passará à condição de investigado pelos senadores edit

247 - Durante a sessão da CPI da Covid nesta quarta-feira (18), o relator Renan Calheiros (MDB-AL) informou que o depoente Túlio Silveira, representante da empresa Precisa Medicamentos, passa para a lista de investigados da comissão.

O senador Renan Calheiros afirmou que o silêncio do advogado “ecoa indício” de participação em prováveis contratos suspeitos e “ligações óbvias” com outros investigados. Ele ainda ressaltou o fato de Silveira não ter apresentado procuração ou outro instrumento que comprovasse sua participação como advogado da Precisa Medicamentos e de que ele não possuía escritório de advocacia dois dias antes da assinatura do contrato da Covaxin com o Ministério da Saúde.

A decisão do advogado, de permanecer em silêncio durante a maior parte a primeira de seu depoimento, usando a prerrogativa de advogado para se calar. Em reunião no intervalo do depoimento, a cúpula da CPI da Covid decidiu mudar o status do depoimento e incluir o advogado como investigado.

Silveira disse ter sido um simples advogado contratado pela Precisa Medicamentos para assessoria jurídica na negociação da vacina indiana Covaxin, do laboratório Bharat Biotech, junto ao Ministério da Saúde. Porém, em trocas de mensagens obtidas pela CPI, Silveira foi apresentado como funcionário do Departamento Jurídico da Precisa. Além disso, ele abriu um escritório de advocacia dois dias antes da assinatura do contrato da vacina.

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), o vice, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), avaliam que a comissão já tem documentos e indícios suficientes que apontam Silveira como suspeito de ter contribuído para irregularidades no contrato assinado entre a Precisa e o Ministério da Saúde para compra da vacina Covaxin.

Nesta quarta-feira (18), Renan Calheiros anunciou também que o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), foi incluído na lista de investigados da CPI da Covid.

