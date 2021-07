Renan Calheiros rebate acusações de Flávio Bolsonaro na CPI e cobra filho do presidente sobre relação com milicianos: "me erra"

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) novamente trocaram farpas durante a comissão. O primeiro, após ser atacado pelo filho do presidente, pediu que suas relações com o miliciano Adriano da Nóbrega e com o operador do esquema de "rachadinhas" Fabrício Queiroz seja investigada.

Flávio havia dito, sem apresentar provas, que Calheiros teria recebido recursos ilegais da Global Gestão em Saúde, empresa de Francisco Maximiano, o sócio-diretor da Precisa Medicamentos, por meio de um operador chamado Milton Lyra.

O relator negou envolvimento com Lyra, e disse: “Não tenho operador. Acho que ele [Flávio Bolsonaro] deve estar se dirigindo ao Queiroz, ao Adriano da Nóbrega. Acho que ele se dirigindo a essas pessoas”. “Por favor, me erra. E responda às acusações que pesam sobre você”.

