Renan Calheiros suspeita de blindagem da Prevent Senior pela ANS

Documentos indicam que os diretores da operadora de saúde eram destemidos quanto à regularização. "Olha, fica tranquilo que a ANS não chegará aqui", diziam, segundo o senador. A CPI vai questionar nesta quarta-feira o presidente da ANS sobre as medidas que a agência reguladora tomou ou deveria ter tomado edit

Agência Senado - O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), suspeita que a Prevent Senior foi blindada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) enquanto executava o protocolo de "tratamento precoce" contra a Covid-19.

“Há muitos documentos e comentários de que os diretores executivos da Prevent Senior, quando sentiam alguma insatisfação de algum médico para pôr em prática o "protocolo" e aplicar o “kit covid”, diziam: "Olha, fica tranquilo que a ANS não chegará aqui" — disse o senador.

O diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, afirmou em seu depoimento à CPI que a empresa foi investigada pela ANS e os processos foram arquivados

Paulo Roberto Rebello Filho é diretor-presidente da ANS desde julho. Sua indicação chegou a ser retirada por Jair Bolsonaro na véspera do dia em que seria analisada pelo Senado, mas Bolsonaro retrocedeu e o Senado aprovou a condução de Rebello.

A CPI da Covid ouve nesta quarta-feira (6) o depoimento do Rebello Filho, que deve ser questionado sobre as medidas que a agência reguladora tomou ou deveria ter tomado ante as práticas médicas irregulares da Prevent Senior durante a pandemia.

Rebello foi chefe de gabinete do Ministério da Saúde entre 2016 e 2018, na gestão do deputado Ricardo Barros (PP-PR), que é investigado pela CPI.

