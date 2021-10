Renan Calheiros traça estratégia para contornar imobilismo de Aras no relatório final

Apoie o 247

Metrópoles - Renan Calheiros traçou uma estratégia para driblar a possível inação de Augusto Aras para levar à frente os pedidos de indiciamento feitos pela CPI no relatório final sob seu comando, informa o jornalista Guilherme Amado.

Renan vai encaminhar a Aras apenas os trechos do relatório final que dizem respeito a pessoas com foro para serem investigadas na PGR. Ou seja: quem não tiver foro no STF ou no STJ terá o que dela foi investigado na CPI enviado para as instâncias competentes do Ministério Público Federal.

Dessa maneira, tudo praticado por autoridades que trabalham em Brasília e não ocupam cargo que lhes dá foro será enviado para a Procuradoria da República no Distrito Federal. Para o MPF em São Paulo, irá o capítulo sobre Prevent Senior.

