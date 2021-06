Renan diz que CPI não aceitará recesso branco de Pacheco, que quer paralisar as investigações

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer decretar um recesso branco da Casa para dar fôlego ao governo Bolsonaro. Se for decretado recesso, a CPI não pode funcionar edit

247 - O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta quarta-feira (30) que os membros da comissão rejeitam a tentativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) de paralisar os trabalhos de investigação decretando um recesso branco da Casa. Se o recesso for decretado, a CPI terá seus trabalhos suspensos, de acordo com o regimento. Para Calheiros, Pacheco, aliado do governo Jair Bolsonaro, quer paralisar os trabalhos da CPI.

"O presidente do Senado não quer prorrogar a CPI, ele quer paralisar os trabalhos. Ele não pode, não tem poder para fazer isso, sobretudo com o argumento de que é um recesso que não é recesso. Um recesso branco. Recesso branco é um acordo e não haverá acordo conosco para paralisar a CPI", afirmou Renan à TV Senado.

Os senadores Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, Fabiano Contarato e Jorge Kajuru apresentaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.