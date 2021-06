Renan diz que número de pessoas investigadas pela CPI da Covid pode chegar a dez

De acordo com o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), a mudança de condição de testemunha para investigado não precisa de votação pelos integrantes da comissão edit

247 - O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta segunda-feira (14) que pode chegar a dez o número de pessoas consideradas testemunhas para serem investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. De acordo com o emedebista, a mudança de condição de testemunha para investigado não precisa de votação pelos integrantes da CPI.

"Eu vou comunicar ao presidente da CPI que estamos fazendo essa classificação, a partir desse comunicado. E qualquer procedimento, a posteriori, a pessoa será tratada nessa condição", disse Calheiros, após ter se reunido com o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), e o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Outros senadores também participaram do encontro. O relato do emedebista foi publicado pelo portal G1.

O relator confirmou quatro nomes que serão investigados: o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, o ex-secretário de Comunicação do governo Fabio Wajngarten e a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.

