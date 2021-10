Renan inclui proposta de tipificação de crime de genocídio em relatório final da CPI

Apoie o 247

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou, durante a leitura do relatório final do colegiado, que irá incluir no documento a proposta legislativa que regulamenta o crime de genocídio na legislação brasileira. A sugestão foi do vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Segundo Renan, a proposta também envolve a cooperação com o Tribunal Penal Internacional, de Haia, visando instituir normas processuais específicas para esta tipificação penal.

