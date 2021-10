Renan reafirma que Bolsonaro é homicida e garante que cobrará punições do relatório

Apoie o 247

Agência Senado - Despedindo-se da relatoria da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), fez inúmeros agradecimentos e disse que o relatório final é histórico e “comprovou crimes do governo brasileiro na condução da pandemia”. Ele garantiu que cobrará “todas as punições aqui indicadas”.

"Vimos crimes aterradores e barbaridades desumanas, desprezo com a dor e escárnio com a vida. As atrocidades cometidas por este governo não serão esquecidas. Nós não esqueceremos. O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória, reúne o que há de mais rudimentar, infame e sombrio da humanidade. Bolsonaro sabotou a ciência, é despreparado, desonesto, caviloso, arrogante, autoritário com índole golpista, belicoso, mentiroso e agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Há um homicida homiziado no Palácio do Planalto", disse Renan.

Renan agradeceu nominalmente a diversos consultores legislativos do Senado, ao presidente da CPI, Omar Aziz, “pela impecável condução na presidência” e às senadoras que participaram da Comissão, mesmo não sendo membros.

Agradeceu também à Coalizão Negra por Direitos, juristas, diversos senadores e a todos os cidadãos que acompanharam os 182 dias de CPI. Agradeceu, ainda, aos internautas que ajudaram nas investigações, a todos os funcionários do Senado e aos órgãos da imprensa.

