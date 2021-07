Representante da Davati depõe nesta quinta na CPI da Covid

247 - A CPI da Covid ouvirá nesta quinta-feira (15) o depoimento de Cristiano Carvalho, representante no Brasil da empresa Davati Medical Supply.

A Davati está na mira da CPI após o policial Luiz Paulo Domingueti, que se apresenta como representante da empresa, ter dito que em fevereiro deste ano o então diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pediu propina em troca da assinatura de um contrato para compra de vacinas.

Segundo Domingueti, a negociação envolvia 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, e Roberto Dias pediu propina de US$ 1 por dose enquanto eles jantavam em um restaurante de um shopping em Brasília.

Senadores devem questionar Cristiano Carvalho nesta quinta sobre as negociações da Davati com o Ministério da Saúde para fornecimento de vacinas. Um dos focos do interrogatório será o pedido de propina. As negociações com o reverendo Amilton Gomes também concentram as atenções dos senadores. O reverendo negociou com a Davati, com o aval do Ministério da Saúde, 400 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca, informa o G1.



