Reverendo Amilton diz na CPI ter feito "bravata" quando relatou a Dominghetti ter falado com "quem manda"

247 - O reverendo Amilton Gomes foi pressionado na CPI da Covid no Senado sobre suas declarações acerca do envolvimento de altas autoridades no esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Mais cedo, ele admitiu ter citado o nome de Michelle Bolsonaro nas negociações pelas vacinas.

O reverendo foi questionado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) sobre uma mensagem em que afirma ao cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominghetti: "Ontem falei com quem manda! Tudo certo! Estão fazendo uma corrida compliance da informação da grande quantidade de vacinas!".

Após seu advogado soprar a resposta em seu ouvido, Gomes classificou essa fala como "bravata", o que gerou irritação no colegiado.

PUBLICIDADE

"A gente vai vendo que tem muita coisa aqui que não se explica. Esse governo é bagunçado, é um antigoverno. Tem alguma coisa que está faltando. O senhor está protegendo alguém", questionou Costa.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista à CPI ao vivo:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.