Roberto Dias nega ter realizado levantamento de preços da Covaxin e diz que responsabilidade era de Elcio Franco

O ex-diretor do Delog afirmou à CPI da Covid que sua divisão jamais foi responsável pela realização do levantamento dos preços da Covaxin edit

247 - O ex-diretor do Departamento de Logística (Delog) do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias negou na CPI da Covid que sua divisão era responsável por realizar o levantamento dos preços internacionais cobrados pela vacina indiana Covaxin. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Corregedoria-Geral da União (CGU), o Delog havia feito o levantamento.

"Ou seja, a secretaria executiva, através do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis, deu uma informação mentirosa do TCU e à CGU", pontuou o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

"Muito provavelmente se trata de um equívoco, em outros insumos faríamos isso [o levantamento], mas na vacina da Covid não foi feito", disse Dias.

"O senhor está dizendo que o secretário-executivo [Elcio Franco] levantou esses preços internacionais?", questionou Renan, anteriormente.

Dias confirmou: "A proposta da Bharat Biotech consta no processo e foi anuída pelo secretário-executivo durante todo o processo".

O coronel Antônio Elcio Franco Filho, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, foi ouvido pela CPI no dia 9 de junho. Como número 2 do Ministério da Saúde, ele retardou a compra de vacinas.

