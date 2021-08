Roberto Jefferson está na mira da CPI por ligação com Instituto Força Brasil

Jefferson seria a principal peça de suporte político no Instituto Força Brasil edit

247 - O ex-deputado Roberto Jefferson entrou na mira da CPI da Covid, após revelações de que ele seria a principal peça de suporte político no Instituto Força Brasil. A informação é de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), defendeu que a ONG, ligada ao coronel reformado Helcio Bruno, seja investigada pelo colegiado. O pedido de Aziz veio na esteira do depoimento de Cristiano Carvalho, representante da Davati Medical Supply no Brasil, que afirmou que teve acesso ao Ministério da Saúde por intermédio do militar.

Relatórios internos da comissão apontam a ligação de Jefferson com o Força Brasil. A ONG é investigada, ainda, sob a suspeita de ter financiado sites bolsonaristas que divulgam fake news sobre a pandemia e promovem ataques à CPI.

