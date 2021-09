Rogério Carvalho: empresário usou de chantagem para assinatura de aditivo

Senador, Rogério Carvalho afirma que o aditivo de R$ 18 milhões no contrato da VTCLog com o Ministério da Saúde, assinado por Roberto Dias, foi obtido através de contato com o empresário Flávio de Souza edit

247 - Para o senador Rogério Carvalho (PT-SE), o sócio da VTCLog, Carlos Alberto Sá, utilizou o tráfico de influência para conseguir benefícios para empresa.

Segundo o senador, o aditivo de R$ 18 milhões no contrato da VTCLog com o Ministério da Saúde, assinado por Roberto Dias, ex-diretor de Logística da pasta, foi obtido através de contato com o empresário Flávio de Souza.

"A VTCLog se utilizou de diversos artifícios – não sei se o senhor sabe – não republicanos para conseguir o tal reajuste no contrato com o Ministério da Saúde. Como se não bastasse o surgimento misterioso da VTCLog, substituindo um setor do Ministério da Saúde, o Carlinhos, que é dono da empresa, se valia do tráfico de influência para conseguir vantagens junto ao Ministério da Saúde. Esse tal reajuste encontrou resistência inicial no Pazuello e na própria área técnica do Ministério da Saúde", disse durante a sessão da CPI desta quarta-feira (1º de setembro).

Para o senador, Souza se utilizou de “chantagem” junto a lideranças do PP e que possuem força no governo federal para se chegar a assinatura do aditivo.

"Este é um governo que pratica a corrupção, é um governo corrupto e cada vez mais estamos vendo sua forma de atuação", afirmaou o senador.

Este é um governo que pratica a corrupção, é um governo corrupto e cada vez mais estamos vendo sua forma de atuação. #CPIdaCovid pic.twitter.com/DuCrknSQlY — Rogério Carvalho 🇧🇷🏴 (@SenadorRogerio) September 1, 2021

