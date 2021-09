Rogério Carvalho pede que Heinze seja "lembrado" no relatório final da CPI por propaganda enganosa em massa

Apoie o 247

247 - Diante de uma nova sessão de declarações negacionistas do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), que segue defendendo o suposto "tratamento precoce" contra Covid-19, que não existe, de acordo com a ciência, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) pediu que o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), inclua Heinze no relatório final da comissão.

Segundo Carvalho, Heinze faz "propaganda enganosa em massa" na CPI, disseminando "desinformação".

O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), manifestou apoio à solicitação de Carvalho.

Renan Calheiros, então, declarou: "fique tranquilo, senador Rogério, que eu vou avaliar essa possibilidade".

