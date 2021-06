Rosa Weber autoriza governador do Amazonas a não comparecer à CPI da Covid

247 - Com depoimento marcado para esta quinta-feira (10) na CPI da Covid, governador Wilson Lima foi autorizado pela ministra do STF Rosa Weber a não comparecer. Caso compareça, ele pode permanecer em silêncio.

A defesa de Wilson Lima, que tinha acionado o Supremo na terça-feira (8), argumentou que a convocação de um governador é inconstitucional e viola o princípio da separação de poderes.

A expectativa entre os senadores era a de que, durante o depoimento, Wilson Lima fosse questionado sobre temas como suspeitas de desvios de verbas que deveriam ter sido destinadas ao combate à pandemia; colapso no sistema de saúde do estado; crise no abastecimento de oxigênio em hospitais; e oferta de cloroquina para pacientes com Covid, informa o G1.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.