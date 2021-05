Rotina de Pazuello se preparando para a CPI inclui TV, documentos e discurso

247 - No quarto de Eduardo Pazuello, no Hotel de Trânsito do Exército, em Brasília, a televisão raramente está desligada. A atenção é redobrada, especialmente, nos horários em que as sessões da CPI da Covid estão no ar. O ex-ministro tem acompanhado todos os depoimentos com olhos e ouvidos atentos. A informação é da jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo a jornalista, o general também vem organizando, com a ajuda de integrantes do governo e antigos assessores, documentos sobre negociações e propostas de aquisição de vacinas citadas na CPI. Pazuello ainda prepara um discurso inicial para falar das ações e dados do Ministério da Saúde, durante sua gestão.

O ex-ministro tem dito a pessoas próximas que, mesmo se o Supremo Tribunal Federal (STF) deferir o habeas corpus em que pediu o direito de ficar em silêncio na CPI, pretende responder todas as perguntas na sessão marcada para o dia 19. Falta entender, então, por que afinal apresentou o habeas corpus. A ver.

