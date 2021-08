'Sacanagem no Ministério da Saúde tem desde que eu entrei', teria dito Pazuello a Miranda

Revista Fórum - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) relatou em seu depoimento à Polícia Federal que o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, teria dito a ele, sobre ilegalidades em sua pasta, que “sacanagem tem desde que eu entrei”. A informação é do diário conservador carioca O Globo, que teve acesso a uma cópia da oitiva do parlamentar que, junto com seu irmão, denunciou um esquema criminoso de compra superfaturada da vacina indiana Covaxin.

“Eu disse: ‘Pazuello, tá tendo sacanagem no teu ministério. Tem que agir, mermão’. Aí ele falou: ‘Sacanagem tem desde que eu entrei’. Com aquele jeitão carioca dele. ‘Inclusive, ontem, eu (Miranda) fui no presidente e entreguei um negócio pra ele. É um absurdo. Se estiver acontecendo de verdade, é um absurdo você (Pazuello) precisa cuidar disso’”, diz o deputado nas imagens obtidas pelo O Globo.

O depoimento de Miranda foi colhido no âmbito do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar se o presidente Jair Bolsonaro teria prevaricado ao receber a informação do deputado do DEM sobre um suposto esquema de corrupção na Saúde, e que, ao que tudo indica, não teria tomado providências para cessar o crime.

