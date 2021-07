Santana: Madison Biotech, empresa de fachada que intermediou negociação da Covaxin, não figurava no contrato

A Madison constava no invoice internacional como a empresa que faria a exportação das vacinas, mas no contrato estava listada apenas a Precisa Medicamentos edit

247 - O consultor técnico do setor de importação do Ministério da Saúde Willian Amorim Santana afirmou à CPI da Covid no Senado que a Madison Biotech, empresa de fachada sediada em Cingapura que tentou receber U$ 45 milhões pela Covaxin, não figurava no contrato de compra do imunizante.

A Madison constava no invoice internacional como a empresa que faria a exportação das vacinas, mas no contrato estava listada apenas a Precisa Medicamentos, representante no Brasil da farmacêutica indiana Bharat Biotech, que desenvolve a Covaxin.

"Foi feito algum aditivo para incluir a Madison?", perguntou o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

"Não foi feito", respondeu Santana.

