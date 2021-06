Saúde diz à CPI que enviou 100 mil comprimidos de cloroquina para Covid-19 entre indígenas

Somente as terras indígenas receberam 100,5 mil unidades em junho do ano passado especificamente para combater a Covid-19, de acordo com os documentos edit

247- O Ministério da Saúde informou à CPI da Covid que distribuiu mais de 6 milhões de comprimidos de cloroquina e hidroxicloroquina entre março de 2020 e abril de 2021 para combater a Covid-19. Somente as terras indígenas receberam 100,5 mil unidades em junho do ano passado especificamente para estar finalidade, de acordo com os documentos. A informação é do jornal O Globo.

Os números fornecidos pela pasta contrariam declarações dadas pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Em depoimento à CPI, ele disse que a cloroquina, que não tem eficácia contra a Covid-19, foi distribuída para indígenas em razão da malária, doença para a qual é indicada, e não para enfrentamento à pandemia.

A reportagem ainda acrescenta que outro documento mostra que houve até mesmo a distribuição de 127,5 mil comprimidos de hidroxicloroquina a dois municípios do interior de São Paulo para enfrentamento à pandemia durante a gestão do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que tomou posse em 23 de março. Foram 27.500 comprimidos para Limeira (SP) em 30 de março, e 100 mil para Presidente Prudente (SP) em 27 de abril.

Em depoimento à CPI em 8 de junho, Queiroga disse que não há comprovação da eficácia desses medicamentos contra a Covid-19.

