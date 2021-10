Senador Marcos do Val trabalhou com gabinete paralelo para difundir cloroquina (vídeo)

Em um "encontro nacional", Marcos do Val falou ao empresário Carlos Wizard e a médicos sobre sua atuação para viabilizar o uso do medicamento sem eficácia contra a Covid-19 edit

247 - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) trabalhou para a difusão do chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19, que não possui eficácia comprovada cientificamente. Em vídeo divulgado pelo Intercept Brasil, Marcos do Val, apresentado como "padrinho político" da iniciativa, fala ao empresário Carlos Wizard e a médicos sobre as dificuldades em obter cloroquina.

"Eu tive que quebrar resistência com o governador (Renato Casagrande), com muita habilidade, saindo da esfera política", diz o senador em um trecho da conversa.

Ele explica que fez a "logística" para viabilizar a medicação para os médicos e contou que atuou para interceder em fábricas de cloroquina.

"O senador mencionou tratativas dele com as Forças Armadas, governadores, prefeitos, o Ministério Público e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A reunião ocorreu em 28 de junho de 2020", escreve o jornalista Guilherme Mazieiro.

"Além disso, o vídeo confirma o papel central de Wizard no gabinete paralelo montado por Jair Bolsonaro para aconselhá-lo no combate à Covid-19. Ao longo de mais de duas horas, é ele quem preside a reunião, distribui tarefas e faz pedidos aos médicos que participam do encontro virtual", prossegue.

Veja:

