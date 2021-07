Senadores acusam Pacheco de omissão e recorrem ao STF para garantir prorrogação da CPI

247 - Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a prorrogação da CPI da Covid. A informação é de Lauro Jardim, no Globo.

A demora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), em realizar a leitura em plenário do pedido de prorrogação ameaça a investigação, temem os senadores. Pacheco anunciou que só fará a leitura em agosto.

"Os senadores dizem que Pacheco incorre em ato omissivo e pedem que seja concedida liminar para determinar a prorrogação da CPI", escreve o jornalista.

