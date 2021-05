Senadores aprovam requerimentos de convite de "capitã cloroquina" e Nise Yamaguchi

As duas são defensoras notórias da hidroxicloroquina no tratamento precoce da Covid-19, sem eficácia comprovada edit

247 - A CPI da Covid no Senado aprovou nesta quinta-feira (13) requerimento de convite da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que vem sendo chamada de "capitã cloroquina" por sua defesa do medicamento no tratamento precoce da Covid-19, sem eficácia compravada.

Os senadores querem saber o papel de Mayra na difusão do medicamento, em especial na missão da pasta que foi enviada a Manaus em janeiro, dias antes do colapso do sistema de saúde local.

O requerimento de convite da médica Nise Yamaguchi, notória defensora da hidroxicloroquina, também foi aprovado. Ela foi acusada pelo presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, de defender mudança na bula do medicamento para que ele fosse usado contra a Covid-19.

Com informações da Folha de S.Paulo.

Acompanhe a CPI ao vivo na TV 247:

