Senadores da CPI da Covid farão visita de solidariedade a Alexandre de Moraes, alvo de pedido de impeachment

247 - Senadores integrantes da CPI da Covid farão nesta terça-feira (24), às 17h, uma visita de solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, alvo de um pedido de impeachment protocolado na sexta-feira (20) no Senado por Jair Bolsonaro.

Participarão do encontro a cúpula da comissão, o presidente, Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), e outros sete senadores.

Além de prestarem solidariedade ao ministro, os senadores devem pedir que ele autorize o compartilhamento de dados do inquérito das fake news com a comissão, com o objetivo de turbinar os trabalhos da CPI acerca da disseminação de informações falsas durante a pandemia.

