Senadores da CPI da Covid já falam em condução coercitiva do dono da Precisa

Por Igor Gadelha, Metrópoles - Senadores sugeriram ao presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), que remarque mais uma vez o depoimento de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, mas já avise que, caso o empresário não compareça novamente na data marcada, ele será conduzido coercitivamente.

Aziz havia marcado a oitiva de Maximiano para a próxima quinta-feira (5/8). A defesa do empresário, no entanto, informou que ele está em viagem à Índia. Mesmo que volte ao Brasil nos próximos dias, ele terá de cumprir quarentena exigida pela Anvisa para pessoas que chegam do país asiático, o que inviabiliza o depoimento na próxima semana.

