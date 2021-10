Senadores querem ampliar lista de indiciados pela CPI antes da aprovação do relatório

Há o pedido de indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e do ex-secretário de Saúde do Estado Marcellus Campêlo pela crise da falta de oxigênio em Manaus, em 2020. O adendo foi elaborado pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), adversário político de Wilson Lima no Amazonas e pré-candidato ao governo do Amazonas em 2022 edit

247- A CPI da Covid deve aumentar a lista de indiciados antes da votação do relatório final do relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), marcada para essa terça-feira (26).

De acordo com reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, há o pedido de indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e do ex-secretário de Saúde do Estado Marcellus Campêlo pela crise da falta de oxigênio em Manaus, em 2020. O adendo foi elaborado pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM).

Braga ameaça votar contra o parecer do relator caso o seu pedido não seja atendido. Entre os senadores a inclusão não é consenso entre o grupo majoritários, o G7.

Ainda de acordo com a reportagem, outros nomes figuram a lista de possíveis indiciados a fiscal do contrato da Covaxin, Regina Célia Oliveira, o presidente da ONG Instituto Força Brasil, tenente-coronel Helcio Bruno de Almeida, e o presidente da Associação Médicos pela Vida, Antônio Jordão, que promoveu o chamado tratamento precoce em alinhamento com o governo.

Apesar das sugestões, nenhum dos nomes foi confirmado. A lista apresentada pelo senador Renan Calheiros inclui 68 indiciados, incluindo Bolsonaro.

