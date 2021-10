Senadores se reúnem no feriado para decidir cronograma final da CPI da Covid

Entre as dúvidas que persistem no colegiado está a terceira convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Senadores integrantes da CPI da Covid devem se reunir, de forma virtual, nesta terça-feira (12), durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, para fechar o calendário final da comissão. O prazo legal para a finalizar a investigação acaba no dia 5 de novembro.

De acordo com reportagem da Revista Crusoé, a maior dúvida dos parlamentares é sobre a terceira convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga para depor na casa. Os senadores aprovaram o requerimento para a oitiva do cardiologista, mas há divergência entre os integrantes do G7 sobre a necessidade e conveniência de uma nova convocação de Queiroga.

Em suas declarações recentes à imprensa, o ministro passou a adotar um comportamento mais alinhado a Jair Bolsonaro, admitindo, inclusive, que Bolsonaro “interfere sim” nas tomadas de decisão sobre as estratégias de combate à pandemia de Covid-19.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE