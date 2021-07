Simone Tebet aponta falsificação em documento usado pelo governo para rebater denúncia sobre compra da Covaxin (vídeo)

247 - A senadora Simone Tebet (MDB) afirmou nesta terça-feira, 6, que houve falsificação no documento usado pelo governo de Jair Bolsonaro para rebater denúncia sobre corrupção na compra da vacina Covaxin.

Na CPI da Covid, a senadora apontou 24 erros na chamada “invoice” (uma fatura com os dados do pagamento) apresentada pelo ministro Onyx Lorenzoni, no dia 23 de junho, quando ameaçou processar os irmãos Miranda, que denunciaram o esquema da compra da vacina indiana.

Segundo ela, o documento tinha erros de grafia, de inglês e falta de informações na nota fiscal que teria sido enviada pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde, para a compra da vacina, entre outras coisas.

“Tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Nós estamos falando de falsidade ideológica formulada por alguém”, disse a senadora.

Documento fajuto. Bastava um olhar mais observador para perceber erros graves que configuram a fraude no contrato da Covaxin. Ninguém viu?

