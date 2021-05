Site do governo Bolsonaro bateu recorde de alterações no dia do depoimento de Queiroga à CPI

Luisa Fragão, Revista Fórum - O portal do governo federal registrou recorde no número de alterações no dia em que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, que investiga as ações e omissões do governo Bolsonaro na pandemia.

Segundo a plataforma WayBack Machine, banco de dados digital que contabiliza versões arquivadas de páginas na internet, o portal do governo federal sofreu 1.648 alterações na última quinta-feira (6), dia em que o ministro foi interrogado no Senado. O segundo maior número é de 9 de março, quando foram feitas 790 alterações no site do governo.

Leia a íntegra na Fórum.

