"Tá faltando vacina, sim, em vários estados do Brasil", rebate o senador Humberto Costa

"O governo lá atrás deixou de comprar as vacinas ofertadas e, ainda hoje, desestimula a imunização de parte da população", afirmou o senador

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE), que integra a CPI da Covid, rebateu às declarações do ministro da Sa´de, Marcelo Queiroga, de que há sobra de vacina.

"Tá faltando vacina, sim, em vários estados do Brasil, ao contrário do que diz o ministro da Saúde. E isso compromete a vacinação em massa dos brasileiros. O governo lá atrás deixou de comprar as vacinas ofertadas e, ainda hoje, desestimula a imunização de parte da população", afirmou o senador em suas redes sociais.

A vacinação da segunda dose está atrasada em ao menos seis estados, principalmente por falta do imunizante da AstraZeneca. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que há "excesso de vacinas".

Os estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Norte enfrentam problemas para completar a vacinação da população.

