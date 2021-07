TCU dá ultimato para governo responder sobre escândalo da vacina Covaxin

247 - O ministro Benjamin Zymler, responsável pela investigação do caso Covaxin no Tribunal de Contas da União (TCU), deu um ultimato ao Ministério da Saúde, ao exigir explicações sobre o caso Covaxin. O magistrado afirmou que se as respostas e documentos sobre a negociação da compra da vacina não forem enviados à corte no prazo fixado, sem causa justificada, constituirá “irregularidade grave".

A informação é da jornalista Bela Megale do Globo. "No despacho assinado nesta segunda-feira, Zymler reitera questionamentos que não foram respondidos corretamente pela pasta da Saúde, faz novas perguntas e solicita documentos sobre uma reunião entre representantes das empresa Bharat Biotech, produtora da vacina Covaxin, a Precisa Medicamentos, que intermediou a compra com o governo brasileiro, e integrantes do Ministério da Saúde realizada em 20 de novembro do ano passado", destaca.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.