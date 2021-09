TCU suspende pagamento de aditivo da VTCLog, investigada pela CPI da Covid

Decisão do ministro Benjamin Zymler foi tomada no âmbito de uma representação apresentada pelos senadores Eliziane Gama e Alessandro Vieira edit

247 - O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler determinou que o Ministério da Saúde suspenda um aditivo contratual da VTCLog, investigada pela CPI da Covid por suspeitas de irregularidades. Na decisão, tomada nesta sexta-feira (10), o magistrado determinou a suspensão dos pagamentos relacionados à manipulação de insumos médicos até que o caso seja analisado pela Corte.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a decisão foi tomada no âmbito de uma representação apresentada pelos senadores do Cidadania, Eliziane Gama (MA) e Alessandro Vieira (SE). O contrato questionado pelos parlamentares foi celebrado no dia 24 de maio deste ano pelo então diretor do Departamento de Logística da pasta, Roberto Ferreira Dias. Dias é investigado pela CPI da Covid pela suspeita de corrupção envolvendo a compra de vacinas contra a Covid-19.

De acordo com Zymler, há "fundados elementos de que a celebração do segundo termo aditivo não atinge o interesse público, quer por caracterizar fuga ao regular procedimento licitatório, quer por indicar a prática de ato antieconômico para a administração pública".

