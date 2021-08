Texto-base do relatório final da CPI da Covid já ultrapassa as mil páginas

247 - O texto-base do relatório da CPI da Covid, sob responsabilidade do relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), já ultrapassa as mil páginas e poderá ser ampliado de acordo com os dados e informações obtidas pelo colegiado ao longo dos próximos dias de trabalho.Segundo o UOL, o material está dividido em capítulos e o documento final irá sugerir que as investigações tenham continuidade por meio do Ministério Público da União.

"Vamos trabalhar para tentar apresentar o parecer final na segunda quinzena de setembro. Eu não sei se conseguiremos, mas eu vou efetivamente me dedicar a isso", disse Renan Calheiros.A reportagem destaca que “vários dos capítulos já elaborados dizem respeito ao chamado ‘gabinete paralelo da saúde’, e incluem a transcrição e links de vídeos, áudios, declarações e documentos” que atestam a atuação irregular no enfrentamento à pandemia.

