Texto final da CPI deve ser finalizado em novembro

247 - O texto final da CPI da Covid, que tem como protagonista Jair Bolsonaro e a sua má gestão da pandemia, pode ser finalizado até novembro, quando está previsto para chegar ao fim a comissão que investiga as ações do governo federal durante a pandemia de covid-19 no Brasil.

De acordo com informações do jornalista Josias de Souza em sua coluna no UOL, o texto já está sendo elaborado e deverá ser entregue antes do término das investigações. Segundo a reportagem, o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), mencionou, inclusive, que Bolsonaro será enquadrado no crime de responsabilidade, por retardar a compra de vacinas, crime que pode levá-lo a um impeachment.

No entanto, a reportagem destaca que o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a Bolsonaro pode dificultar a abertura do processo de cassação do mandato.

