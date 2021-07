"Tropa de choque" do governo na CPI está incomodada com silêncio de Bolsonaro sobre reunião com os irmãos Miranda

247 - Senadores da "tropa de choque" do governo federal na CPI da Covid não escondem seu desconforto com o silêncio de Jair Bolsonaro sobre a conversa que teve com os irmãos Miranda no Alvorada, em que o presidente foi avisado sobre a corrupção no Ministério da Saúde.

O mal-estar aumentou ainda mais nesta quinta-feira (8), informa o blog de Gerson Camarotti, no G1. Isso porque a CPI enviou uma carta a Bolsonaro cobrando uma explicação e Bolsonaro respondeu: "caguei".

"Fica difícil falar sobre esse tema quando não há um norte seguro por parte do Planalto", desabafou um senador governista ao blog de Camarotti.

