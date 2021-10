'Um grande equívoco', diz ministro da Defesa sobre indiciamento em relatório da CPI

Pedido de indiciamento pelo crime de epidemia com resultado morte foi feito em função da atuação de Walter Braga Netto à frente do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 edit

247 - O ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, afirmou, durante audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, realizada nesta quarta-feira (27), que o seu indiciamento no relatório final da CPI da Covid “é um grande equívoco”.

“Isso tudo já está documentado, quando for requerido nós temos toda documentação para mostrarmos que aquilo ali é um grande equívoco, que aquilo ali não está correto”, disse Braga Netto, de acordo com O Globo.

Pedido de indiciamento foi feito em função da atuação de Braga Netto à frente do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, que atuou na articulação das ações do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Ele foi indiciado por epidemia com resultado morte.

