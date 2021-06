Veja como será a semana na CPI da Pandemia

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi reconvocado e vai depor nesta terça-feira (8) na CPI da Covid. Na quarta-feira (9), membros da Comissão Parlamentar de Inquérito vão ouvir o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Elcio Franco. Confira os outros dias edit

247 - Quatro depoimentos estão agendados na CPI da Covid para esta semana. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi reconvocado e vai depor nesta terça-feira (8). O motivo principal pelo qual ele foi chamado novamente é a confirmação da Copa América no Brasil em plena pandemia.

Na quarta-feira (9), membros da Comissão Parlamentar de Inquérito vão ouvir o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Elcio Franco, que integrou a equipe do ex-ministro Eduardo Pazuello. Os senadores querem que Franco fale sobre a possível existência de um gabinete paralelo de aconselhamento ao governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia.

Na quinta-feira (10), quem vai depor é o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC-AM), após a Operação Sangria, da Polícia Federal, investigar desvios na Saúde. A Procuradoria-Geral da República acusou o chefe do Executivo amazonense de integrar um esquema de desvios de dinheiro na compra de respiradores para o combate à Covid-19.

Na sexta-feira (11), a CPI da Pandemia convidou a pesquisadora Natalia Pasternak, da Universidade de São Paulo (USP), e o ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Claudio Maierovitch, que também presidiu a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

