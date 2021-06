Rosa Weber dá cinco dias para Omar Aziz explicar convocação de governadores à CPI da Covid

A ministra Rosa Weber, do STF, determinou que o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, esclareça sobre as convocações para que nove governadores prestem depoimento à comissão no Senado. Aziz tem cinco dias para responder ao Supremo edit

247 - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), esclareça sobre as convocações para que nove governadores prestem depoimento à comissão no Senado. Aziz tem cinco dias para responder ao Supremo.

Weber é a relatora de uma ação apresentada no último dia 28, por governadores de 17 estados e do Distrito Federal, para que as convocações sejam suspensas, alegando que elas violam o pacto federativo e a separação dos poderes.

Na ação, os governadores se dizem dispostos a prestar esclarecimentos na condição de convidados, em que não seriam obrigados a comparecer.

No dia 26 de maio, a CPI aprovou as convocações dos governadores Wilson Lima (AM), Waldez Góes (AP), Ibaneis Rocha (DF), Helder Barbalho (PA), Wellington Dias (PI), Marcos Rocha (RO), Antônio Denarium (RR), Carlos Moisés (SC) e Mauro Carlesse (TO). Também foram convocados a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr, e o ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro.

