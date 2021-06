Witzel pede proteção policial à CPI da Covid até o fim do governo Bolsonaro

O ex-governador do Rio fez o pedido como condição para prestar novo depoimento, desta vez secreto, à CPI edit

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, tirado do cargo por um processo de impeachment, pediu aos senadores da CPI da Covid, como condição para que preste novo depoimento à comissão, proteção policial para ele e sua família até fim do mandato de Jair Bolsonaro como presidente da República.

À Bela Megale, do jornal O Globo, Witzel disse ter sido informado que o pedido de escolta já foi formalizado.

Nesta terça-feira (22), a CPI aprovou a realização de um depoimento secreto do ex-governador, que deverá ter como principais alvos o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o governador do Rio, Cláudio Castro (PL).

