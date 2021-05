Wizard deve ser ouvido pela CPI nas primeira semanas de junho

247 - O comando da CPI da Covid quer que o empresário Carlos Wizard seja ouvido na primeiras semanas de junho, possivelmente no dia 8. Requerimento de convocação dele deve ser aprovado na quinta-feira. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo Jardim, Wizard será inquirido sobre o "ministério paralelo", como tem sido chamado na comissão o grupo de aliados que deu conselhos a Jair Bolsonaro sobre cloroquina.

No planejamento dos próximos passos da CPI, senadores independentes e da oposição decidiram investir em destrinçar esse ministério paralelo. Por isso, a proposta de colocar Wizard entre os próximos depoimentos.

