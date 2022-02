Bitcoin volta ao patamar dos US$ 38 mil após pânico no mercado cripto

Apoie o 247

247 - O mercado de criptomoedas recuperou o fôlego em uma quinta-feira (24) de forte volatilidade em razão da intensificação do conflito na Ucrânia.

O preço do bitcoin caiu dramaticamente a partir das 11h (Brasília), quando operava na faixa dos US$ 39 mil, para a faixa dos US$ 34 mil, às 13h. A criptomoeda opera, às 19h30, na faixa dos US$ 38 mil.

Nas horas iniciais após a abertura dos mercados, investidores se apressaram para adquirir ouro. O metal precioso observou a maior alta desde janeiro de 2021.

