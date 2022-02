Governo ucraniano levanta US$ 8 mi em criptomoedas via doações

Apoie o 247

247, com Reuters - O governo da Ucrânia levantou quase US$ 8 milhões em criptomoedas depois de postar apelos nas mídias sociais para doações de bitcoin e outros tokens digitais, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.



A conta oficial do Twitter da Ucrânia fez o apelo por doações de criptomoedas no sábado após a ação militar comandada pela Rússia, publicando endereços de carteiras digitais para tokens, incluindo bitcoin e ether.



O vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, tuitou os endereços das carteiras. "Fique com o povo da Ucrânia. Agora aceitando doações de criptomoedas", escreveu Fedorov, que também é ministro da transformação digital.



As doações ocorreram quando veículos militares russos entraram na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, no domingo, e explosões abalaram instalações de petróleo e gás no quarto dia de combates no maior ataque a um estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



Às 10:30 GMT de domingo, os endereços das carteiras receberam criptomoedas no valor de US$ 7,9 milhões em quase 11.500 doações, disse a Elliptic, com sede em Londres. A empresa rastreia o movimento de moedas digitais no blockchain, um livro-razão público que registra transações de criptomoedas.



O ministério da transformação digital da Ucrânia não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.



Seu apelo de crowdfunding de criptomoedas é sem precedentes. Embora alguns estados, como El Salvador, tenham adotado criptomoedas, o apelo da Ucrânia por doações diretas está entre os primeiros desse tipo. Não ficou claro para que Kiev usaria os fundos.



As doações de criptomoedas para grupos de voluntários e hackers ucranianos também aumentaram desde que a Rússia lançou sua mobilização na quinta-feira, disse a Elliptic nesta semana.



As doações para esses grupos, alguns dos quais forneceram equipamentos para as forças do governo, cresceram fortemente em janeiro, quando a Rússia reuniu tropas perto da fronteira com a Ucrânia.

