Putin contraria BC russo e apoia apoia mineração de criptomoedas

Putin defende a mineração de criptomoedas em regiões com excesso de eletricidade, como Irkutsk, Krasnoyarsk e Karelia edit

Apoie o 247

ICL

247, com Bloomberg - O presidente russo, Vladimir Putin, apoiou proposta de taxar e regular a mineração de criptomoedas, rejeitando a proposta do banco central de bani-la completamente, segundo três pessoas familiarizadas com o assunto.

Putin defende a mineração de criptomoedas em regiões com excesso de eletricidade, como Irkutsk, Krasnoyarsk e Karelia.

O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov disse que Putin determinou que o governo e o banco central resolvessem suas diferenças.

PUBLICIDADE

O Ministério das Finanças propõe permitir o uso de criptoativos em alguns casos. Segundo o BC, isso criaria “um enorme risco para a estabilidade financeira, por meio do qual bancos e outros participantes do mercado poderiam infectar todo o sistema financeiro”.

O apoio do presidente significa que as propostas provavelmente serão aprovadas, prevê a Bloomberg.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE